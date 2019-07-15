Радник екс-голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка Юрій Голик повідомив, що йому вже надходили пропозиції про роботу в інших держорганах.

У своєму інтерв’ю для Дзеркало тижня Голик поділився, що готовий погодитися за дотриманням декількох умов.

– Пропозиція була і не одна, що дещо несподівано для нас. Нам здавалося, що у фокусі уваги всіх завжди Київ і центральні органи держвлади і що нікому немає діла до того, що відбувається в окремо взятій ОДА. Але виявилося, що наші результати багатьом цікаві, як і наш досвід, – сказав Голик.

Відповідно до останнього звіту, Дніпропетровська ОДА за чотири роки своєї роботи в 14 разів збільшила витрати на інфраструктуру в області – до 4 млрд грн на рік тільки в обласному бюджеті, зробила більше 500 доріг, побудувала з нуля і реконструювала 60 дитсадків, кілька десятків шкіл, впровадила майже в кожній з них інклюзивну освіту, побудувала понад 20 стадіонів, спортивних комплексів і басейнів.

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– Розумієте, ми ж менеджери, а не політики. Нас можна запросити під конкретне завдання і ми його вирішимо. Але я впевнений, що за кожною командою менеджерів повинна йти команда політиків, яка їх закриває від божевілля з боку, пояснює суспільству, що менеджери роблять, і “продає” їх успіхи. Ми (Голик і Резниченко – Ред.) ухвалили для себе рішення повернутися в бізнес. Але якщо від якоїсь команди політиків або політика, чиї життєві цінності нам близькі, надійде пропозиція долучитися до вирішення цікавою завдання, яке може стати ще одним прекрасним кейсом, як вийшло, думаю, згода буде, – заявив Голик.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомляв, що на в’їздах у місто Дніпро почали роботу два нових габаритно-вагових комплекси.