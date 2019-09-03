Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука запросили приїхати з візитом до Німеччини, аби обговорити співпрацю країн.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з призначенням на посаду прем’єр-міністра України.

Вона також запропонувала новому главі уряду завітати з візитом у Берлін, під час якого порушуватимуть питання співпраці України і Німеччини.

– Німеччина хоче працювати в тісному діалозі з багатьох викликів, які стоять перед Україною. Мета залишається в тому, щоб Україна сформувала своє власне майбутнє з суверенітетом і повною територіальною цілісністю, – йдеться у листі Меркель.

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Поглиблення двосторонніх економічних відносин між Україною і Німеччиною також є одним з питань, які цікавлять ФРН.

До слова, Олексій Гончарук назвав сім кроків, завдяки яким планують підняти економіку України.

Джерело: Уряд Німеччини