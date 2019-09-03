Премьер-министра Украины Алексея Гончарука пригласили приехать с визитом в Германию, чтобы обсудить сотрудничество стран.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра Украины.

Она также предложила новому главе правительства приехать с визитом Берлин, во время которого будут поднимать вопрос сотрудничества Украины и Германии.

– Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, которые стоят перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью, – говорится в письме Меркель.

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Углубление двусторонних экономических отношений между Украиной и Германией также является одним из вопросов, которые интересуют ФРГ.

К слову, Алексей Гончарук назвал семь шагов, благодаря которым планируют поднять экономику Украины.

Источник: Правительство Германии