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Факти / Україна

ДТП на Сумській: суд визнав Зайцеву і Дронова винними

Вироки Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, які є фігурантами справи про ДТП на вулиці Сумській у Харкові, оголосив Київський райсуд Харкова.

ДТП на Сумській: суд визнав Зайцеву і Дронова винними

Вироки Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, які є фігурантами справи про ДТП на вулиці Сумській у Харкові, оголосив Київський райсуд Харкова.

Суддя заявив, що провину Зайцевої і Дронова встановлено.

Про це повідомляє журналіст Фактів Тетяна Доцяк.

Невизнання провини Дроновим суд вважає намаганням уникнути відповідальності. Дронова засуджено до 10 років позбавлення волі + три роки позбавлення права керування транспортними засобами. Він заявив, що оскаржуватиме вирок суду.

Зайцеву також засудили до максимуму – 10 років в’язниці + три роки позбавлення права керування ТС.

Як відомо, прокурор просив суд по 10 років ув’язнення для обох обвинувачених.

Зайцева під час оголошення вироку спочатку поводила себе, як завжди, флегматично. Дронов нервував: спочатку ходив по клітці, потім сів.

Через деякій час підсудній стало зле, її вивели з зали суду.

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ДТП на Сумській: суд визнав Зайцеву і Дронова винними / 4 фотографии

Під час судових дебатів адвокат Геннадія Дронова заявив, що його підзахисний не визнає провину.

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Зайцева на дебатах не виступала, але в пояснювальній записці вину визнала.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 в Харкові автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, врізавшись у VW Touareg, яким керував Дронов, влетів у натовп людей. У результаті аварії загинули 6 осіб.

Справа про 12 потерпілих назбирала 11 томів, 33 людей було допитано. Суд провів більше 60 засідань за останній рік.

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