PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Хто такий Володимир Цемах і до чого тут Boeing 777

Хто такий Володимир Цемах і чому він важливий свідок у справі МН17, читайте на Фактах ICTV.

Владимир Цемах - биография

Цемах Володимир Борисович – колишній начальник ППО “ДНР”, служив в 1-й Слов’янській бригаді. У 2014 році перебував на позиціях в районі міста Сніжного в момент аварії Boeing 777, через що став головним фігурантом у справі про збиття малазійського літака.

Цемаху 58 років. Його прізвисько – Борисич. Він уродженець Сніжного Донецької області.

27 червня в окупованому Сніжному на Донеччині українські спецслужби затримали колишнього “командира протиповітряної оборони” Володимира Цемаха.

Правоохоронці Нідерландів заявили про бажання допитати Цемаха, а євродепутати закликали Зеленського не віддавати його Росії.

Читайте: У Bellingcat обмін полоненими між Україною і РФ пов’язали зі справою МН17

На українському сайті Миротворець, де збирають особисті дані учасників бойових дій зі сторони “ДНР”, про Цемаха сказано, що він брав активну участь у бойових діях влітку-восени 2014 року та очолював підрозділ ЗУ-23, сформований в місті Сніжне.

У 2015 році в інтервʼю Цемах сам розповів, як його люди збивали українські військові літаки та про те, як він ховав Бук, з якого, за даними журналістів-розслідувачів Bellingcat, був збитий Боїнг.

5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

Нагадаємо, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області з ЗРК Бук №332 російською 53-ю зенітно-ракетною бригадою, що дислокується в районі Курська. Загинули 298 людей.

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Володимир Цемах, свідок у справі МН17
Катастрофа МН17: Цемаха звільнили з-під варти
Володимир Цемах, свідок у справі МН17
Не обмінювати Цемаха: євродепутати звернулися до Зеленського
Справа МН17: Нідерланди просять Україну не видавати Росії Цемаха
Справа МН17: Нідерланди просять Україну не видавати Росії Цемаха
Володимир Цемах, свідок у справі МН17
У Bellingcat обмін полоненими між Україною і РФ пов’язали зі справою МН17
Путін, як ти міг? 5 років після катастрофи MH17 родичі жертв чекають на покарання винних
Путін, як ти міг? 5 років після катастрофи MH17 родичі жертв чекають на покарання винних
МН17: Нідерланди почали передачу кримінального провадження з України
МН17: Нідерланди почали передачу кримінального провадження з України
ЗРК Бук
Не стріляли, але притягнули Бук: суть обвинувачення підозрюваних у катастрофі МН17
Boeing знайшов браковані деталі в літаках 737 NG і 737 MAX
Boeing знайшов браковані деталі в літаках 737 NG і 737 MAX
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка