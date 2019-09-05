Хто такий Володимир Цемах і чому він важливий свідок у справі МН17, читайте на Фактах ICTV.

Цемах Володимир Борисович – колишній начальник ППО “ДНР”, служив в 1-й Слов’янській бригаді. У 2014 році перебував на позиціях в районі міста Сніжного в момент аварії Boeing 777, через що став головним фігурантом у справі про збиття малазійського літака.

Цемаху 58 років. Його прізвисько – Борисич. Він уродженець Сніжного Донецької області.

27 червня в окупованому Сніжному на Донеччині українські спецслужби затримали колишнього “командира протиповітряної оборони” Володимира Цемаха.

Правоохоронці Нідерландів заявили про бажання допитати Цемаха, а євродепутати закликали Зеленського не віддавати його Росії.

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На українському сайті Миротворець, де збирають особисті дані учасників бойових дій зі сторони “ДНР”, про Цемаха сказано, що він брав активну участь у бойових діях влітку-восени 2014 року та очолював підрозділ ЗУ-23, сформований в місті Сніжне.

У 2015 році в інтервʼю Цемах сам розповів, як його люди збивали українські військові літаки та про те, як він ховав Бук, з якого, за даними журналістів-розслідувачів Bellingcat, був збитий Боїнг.

5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

Нагадаємо, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області з ЗРК Бук №332 російською 53-ю зенітно-ракетною бригадою, що дислокується в районі Курська. Загинули 298 людей.