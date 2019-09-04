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Факти / Україна / Політика

Не обмінювати Цемаха: євродепутати звернулися до Зеленського

40 депутатів Європейського парламенту написали листа президенту Володимиру Зеленському з проханням не включати у список обміну полоненими з Росією імовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

Володимир Цемах, свідок у справі МН17

Євродепутати закликали Володимира Зеленського не обмінювати фігуранта MH17 Володимира Цемаха.

Відповідний лист із проханням оприлюднила депутат від Нідерландів Каті Пірі.

– Ми розуміємо контекст, у якому відбуваються переговори між Росією і Україною про обмін, і дипломатичні зусилля української влади.

Однак пан Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні збиття MH17. Доступ Спільної слідчої групи до нього та його свідчень має надзвичайну цінність для ефективного судового слідства, – зазначають депутати.

Вони наголосили, що Цемах – громадянин України, який перебуває під вартою. І нагадали про резолюцію РБ ООН, за якою всі особи прямо чи непрямо відповідальні за знищення MH17 мають постати перед судом.

Читайте: У Bellingcat обмін полоненими між Україною і РФ пов’язали зі справою МН17

Нагадаємо, 27 червня в окупованому Сніжному на Донеччині українські спецслужби затримали колишнього “командира протиповітряної оборони” Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області з ЗРК Бук №332 російською 53-ю зенітно-ракетною бригадою, що дислокується в районі Курська. Загинули 298 людей.

Фото: Bellingcat

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