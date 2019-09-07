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Факти / Україна

За закритими воротами. Як пройшла зустріч ув’язнених у РФ

Україна і Росія провели обмін ув’язненими. Однак зустрічі звільнених кардинально відрізнялися.

За закритими воротами. Як пройшла зустріч ув’язнених у РФ

Обмін в’язнями відбувся в форматі 35 на 35. Українців в аеропорту Бориспіль зустрічав президент Володимир Зеленський, омбудсмен Людмила Денисова, командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, рідні, друзі, велика кількість журналістів та активістів.

Телеканали та онлайн-видання в режимі реально часу висвітлювали подію, яку вже встигли охрестити історичною.

Українці могли спостерігати за міцними обіймами звільнених з рідними, привітаннями перших осіб держави, а також почути перші коментарі.

Читайте: Міцні обійми, сльози і нагороди: як пройшов обмін ув’язненими в Україні

Однак, у жителів сусідньої країни такої можливості не було. Російське видання Новая газета зазначає, зустріч в аеропорт Внуково (Москва) росіян і жителів самопроголошених республік Донбасу сильно відрізнялася від зустрічі українців у Києві.

Наприклад, екс-головного редактора РІА Новини України Кирила Вишинського зустрічав голова России Сегодня Дмитро Кисельов.

Російська журналістка Вікторія Івлєва зазначила, що у Внуково все відбувалося за закритими воротами.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовоплонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.

Фото: Andriy Tsaplienko

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