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Факти / Світ / Росія

Підходимо до фіналу: Путін про обмін полоненими між РФ та Україною

Президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін полоненими буде масштабним, а переговори знаходяться на фінальній стадії.

Підходимо до фіналу: Путін про обмін полоненими між РФ та Україною

Президент Росії Володимир Путін прокоментував обмін полоненими між РФ та Україною.

Читайте: Обмін ув’язненими між Україною та РФ – нова дата

– Досить складно було ухвалювати рішення щодо конкретних людей, але підходимо до фіналу. Ми фіналізуємо наші переговори, обмін буде великим, масштабним заявив Путін.

Раніше Факти ICTV писали, що 40 депутатів Європейського парламенту написали листа президенту Володимиру Зеленському з проханням не вносити у список обміну полоненими з Росією імовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

Фото: Dreamstime

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