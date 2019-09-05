Президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін полоненими буде масштабним, а переговори знаходяться на фінальній стадії.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував обмін полоненими між РФ та Україною.

Читайте: Обмін ув’язненими між Україною та РФ – нова дата

– Досить складно було ухвалювати рішення щодо конкретних людей, але підходимо до фіналу. Ми фіналізуємо наші переговори, обмін буде великим, масштабним – заявив Путін.

Раніше Факти ICTV писали, що 40 депутатів Європейського парламенту написали листа президенту Володимиру Зеленському з проханням не вносити у список обміну полоненими з Росією імовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.