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Факти / Україна / Політика

Вдома! Полонені зустрілися зі своїми родичами (СПИСОК)

Обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовополонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.

Вдома! Полонені зустрілися зі своїми родичами (СПИСОК)

Володимир Зеленський зустрів в аеропорту Бориспіль українських полонених моряків та політв’язнів.

Рідні нарешті зустрічають обіймами українських героїв.

Всіх звільнених українців повезуть на медичне обстеження у Феофанію, там вони можуть пробути кілька днів.

Хто повернувся додому

Політв’язні:

  • Олег Сенцов
  • Олександр Кольченко
  • Павло Гриб
  • Микола Карп’юк
  • Станіслав Клих
  • Володимир Балух
  • Артур Панов
  • Євген Панов
  • Едем Бекіров
  • Роман Сущенко
  • Олексій Сизонович

Читайте: Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)

Військовополонені моряки:

  • Роман Мокряк, капітан-лейтенант, командир катера Бердянськ;
  • Юрій Будзило, мічман буксира Яни Капу;
  • Сергій Попов, капітан-лейтенант, член екіпажу катера Нікополь;
  • Андрій Артеменко, старший матрос катера Бердянськ;
  • Андрій Ейдер, матрос катера Бердянськ;
  • Богдан Небилиця, старший лейтенант, командир катера Нікополь;
  • Денис Гриценко, капітан 2-го рангу, член екіпажу катера Бердянськ;
  • Олег Мельничук, командир буксира Яни Капу;
  • Василь Сорока, представник СБУ, член екіпажу катера Бердянськ;
  • Сергій Цибізов, матрос катера Нікополь;
  • Володимир Терещенко, старший матрос буксира Яни Капу;
  • Юрій Без’язичний, старший матрос катера Бердянськ;
  • Володимир Варимез, старший матрос буксира Яни Капу;
  • Віктор Беспальченко, старший матрос буксира Яни Капу;
  • Андрій Оприско, старший матрос катера Нікополь;
  • В’ячеслав Зінченко, старший матрос катера Нікополь;
  • Владислав Костишин, старший лейтенант катера Нікополь;
  • Андрій Драч, представник СБУ , катер Нікополь;
  • Богдан Головаш, старший матрос катера Бердянськ;
  • Євген Семидоцький, матрос буксира Яни Капу;
  • Михайло Власюк, старший матрос буксира Яни Капу;
  • Володимир Лісовий, капітан 3-го рангу буксира Яни Капу;
  • Андрій Шевченко, мічман буксира Яни Капу;
  • Сергій Чуліба, старшина 2-ї статті буксира Яни Капу.

Нагадаємо, Олег Сенцов прибув в аеропорт Бориспіль в рамках обміну ув’язненими між Україною і Росією.

Джерело: Офіс Президента

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