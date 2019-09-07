Обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовополонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.

Володимир Зеленський зустрів в аеропорту Бориспіль українських полонених моряків та політв’язнів.

Рідні нарешті зустрічають обіймами українських героїв.

Всіх звільнених українців повезуть на медичне обстеження у Феофанію, там вони можуть пробути кілька днів.

Хто повернувся додому

Політв’язні:

Олег Сенцов

Олександр Кольченко

Павло Гриб

Микола Карп’юк

Станіслав Клих

Володимир Балух

Артур Панов

Євген Панов

Едем Бекіров

Роман Сущенко

Олексій Сизонович

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Військовополонені моряки:

Роман Мокряк, капітан-лейтенант, командир катера Бердянськ;

Юрій Будзило, мічман буксира Яни Капу;

Сергій Попов, капітан-лейтенант, член екіпажу катера Нікополь;

Андрій Артеменко, старший матрос катера Бердянськ;

Андрій Ейдер, матрос катера Бердянськ;

Богдан Небилиця, старший лейтенант, командир катера Нікополь;

Денис Гриценко, капітан 2-го рангу, член екіпажу катера Бердянськ;

Олег Мельничук, командир буксира Яни Капу;

Василь Сорока, представник СБУ, член екіпажу катера Бердянськ;

Сергій Цибізов, матрос катера Нікополь;

Володимир Терещенко, старший матрос буксира Яни Капу;

Юрій Без’язичний, старший матрос катера Бердянськ;

Володимир Варимез, старший матрос буксира Яни Капу;

Віктор Беспальченко, старший матрос буксира Яни Капу;

Андрій Оприско, старший матрос катера Нікополь;

В’ячеслав Зінченко, старший матрос катера Нікополь;

Владислав Костишин, старший лейтенант катера Нікополь;

Андрій Драч, представник СБУ , катер Нікополь;

Богдан Головаш, старший матрос катера Бердянськ;

Євген Семидоцький, матрос буксира Яни Капу;

Михайло Власюк, старший матрос буксира Яни Капу;

Володимир Лісовий, капітан 3-го рангу буксира Яни Капу;

Андрій Шевченко, мічман буксира Яни Капу;

Сергій Чуліба, старшина 2-ї статті буксира Яни Капу.

Нагадаємо, Олег Сенцов прибув в аеропорт Бориспіль в рамках обміну ув’язненими між Україною і Росією.