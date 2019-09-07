Обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовополонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.
Володимир Зеленський зустрів в аеропорту Бориспіль українських полонених моряків та політв’язнів.
Рідні нарешті зустрічають обіймами українських героїв.
Всіх звільнених українців повезуть на медичне обстеження у Феофанію, там вони можуть пробути кілька днів.
Хто повернувся додому
Політв’язні:
- Олег Сенцов
- Олександр Кольченко
- Павло Гриб
- Микола Карп’юк
- Станіслав Клих
- Володимир Балух
- Артур Панов
- Євген Панов
- Едем Бекіров
- Роман Сущенко
- Олексій Сизонович
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Військовополонені моряки:
- Роман Мокряк, капітан-лейтенант, командир катера Бердянськ;
- Юрій Будзило, мічман буксира Яни Капу;
- Сергій Попов, капітан-лейтенант, член екіпажу катера Нікополь;
- Андрій Артеменко, старший матрос катера Бердянськ;
- Андрій Ейдер, матрос катера Бердянськ;
- Богдан Небилиця, старший лейтенант, командир катера Нікополь;
- Денис Гриценко, капітан 2-го рангу, член екіпажу катера Бердянськ;
- Олег Мельничук, командир буксира Яни Капу;
- Василь Сорока, представник СБУ, член екіпажу катера Бердянськ;
- Сергій Цибізов, матрос катера Нікополь;
- Володимир Терещенко, старший матрос буксира Яни Капу;
- Юрій Без’язичний, старший матрос катера Бердянськ;
- Володимир Варимез, старший матрос буксира Яни Капу;
- Віктор Беспальченко, старший матрос буксира Яни Капу;
- Андрій Оприско, старший матрос катера Нікополь;
- В’ячеслав Зінченко, старший матрос катера Нікополь;
- Владислав Костишин, старший лейтенант катера Нікополь;
- Андрій Драч, представник СБУ , катер Нікополь;
- Богдан Головаш, старший матрос катера Бердянськ;
- Євген Семидоцький, матрос буксира Яни Капу;
- Михайло Власюк, старший матрос буксира Яни Капу;
- Володимир Лісовий, капітан 3-го рангу буксира Яни Капу;
- Андрій Шевченко, мічман буксира Яни Капу;
- Сергій Чуліба, старшина 2-ї статті буксира Яни Капу.
Нагадаємо, Олег Сенцов прибув в аеропорт Бориспіль в рамках обміну ув’язненими між Україною і Росією.