Режисер Олег Сенцов прибув в аеропорт Бориспіль у рамках обміну ув’язненими між Україною та Росією.

Читайте: Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)

Після того, як Олег Сенцов зійшов із літака, він одразу кинувся в обійми доньки, а лише потім підійшов за привітання до президента.

First words of Oleg Sentsov in Kyiv pic.twitter.com/RoIfcYuvmi

— Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) 7 сентября 2019 г.