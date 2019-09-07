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Факти / Україна

Боротьба не закінчується: Сенцов повернувся до України

Олег Сенцов прибув в аеропорт Бориспіль в рамках обміну ув’язненими між Україною і Росією.

Олег Сенцов в Украине

Режисер Олег Сенцов прибув в аеропорт Бориспіль у рамках обміну ув’язненими між Україною та Росією.

– Всім доброго дня. День сьогодні дійсно добрий. Ми з хлопцями дуже раді опинитися на рідній землі. Хочемо сказати дуже велике спасибі всім тим людям, які всі ці роки допомагали нам і нашим сім’ям, які боролися за нас, домагалися нашого звільнення і в решті-решт його домоглися. Велике вам дякую.

Сподіваюся, що і всі інші полонені скоро будуть звільнені. Але навіть із звільненням останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко, – зазначив Олег Сенцов.

Читайте: Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)

Після того, як Олег Сенцов зійшов із літака, він одразу кинувся в обійми доньки, а лише потім підійшов за привітання до президента.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовоплонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.

Фото: Олексій Артюх

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