Обмін ув’язненими між Україною та Росією: історії звільнених бранців Кремля

Обмін полоненими між Україною та Росією завершився.

Із 35 полонених, напевно, український кінорежисер Олег Сенцов, став найвідомішим бранцем Кремля. З вимогою звільнити всіх політичних в’язнів, він розпочав шалене голодування – 145 днів. Люди втрачали віру у те, що Сенцов витримає такий тривалий голод. Через загрозу примусового годування він припинив протест.

Олега Сенцова затримали у Криму разом з активістом Олександром Кольченком 10 травня 2014 року. Звинуватили у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі обвинувачення. Утім, російський суд дав Кольченку 10 років, а Сенцову – 20 років колонії суворого режиму.

Нині хлопці не багатослівні. Але все ж поділились планами. Олександр Кольченко спочатку хоче відпочити і побути з родиною. Знову стати студентом, адже Таврійський національний університет у Криму він так і не закінчив. Та обидва продовжать боротьбу.

Журналіста Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016-го у Москві. Він – власний кореспондент Укрінформу у Франції. До Росії прилетів відвідати родичів. Та опинився за ґратами. Кремль звинуватив його у шпигунстві. У червні 2018 року Московський міський суд засудив українця до12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.

Миколу Карпюка та Станіслава Клиха засудили в Росії 2016. До 22,5 та 20 років відповідно. Їх звинуватили у вбивствах російських громадян у Чечні в 90-ті. У суді обидва заявили, свідчення з них вибивали тортурами, електричним струмом, погрожували розправою над сім’єю, але навіть такий жах не змусив взяти на себе провину.

Клих відбував термін у Челябінській області, тепер на нього чекає серйозне лікування вже в Україні. Карпюка тримали у колонії у Володимирській області.

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Настраждався у камерах і наймолодший кремлівський бранець Павло Гриб. Нині він навіть не хоче говорити про здоров’я, але видно, що йому зле. Він провів два роки за ґратами. Торік був у критичному стані. Павло практично осліп, має цироз печінки та проблеми зі згортанням крові. Хлопцеві гіршало під час судових засідань, однак судилище не зупиняли.

24 українських моряки потрапили у полон 25 листопада 2018 року біля берегів анексованого Криму. Російські прикордонники обстріляли і захопили ще й три кораблі Військово-морських сил України. Троє наших моряків були поранені. Російський суд постійно подовжував їм арешти. У травні цього року трибунал ООН зобов’язав Росію звільнити українських моряків. Традиційно, Москва ігнорувала міжнародний заклик. Вже вдома в Україні хлопців нагородили військовими орденами, званнями та офіцерськими кортиками.

Також Факти ICTV писали, що Олексій Гончарук та Вадим Пристайко привітали українських військовополонених і політичних в’язнів з поверненням додому.

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