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Факти / Україна

Знак, який подає надію: реакція світу на обмін ув’язненими між Україною та РФ

Як світові лідери відреагували на обмін ув’язненими між Україною та Росією – у матеріалі Фактів ICTV.

Знак, який подає надію: реакція світу на обмін ув’язненими між Україною та РФ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала обмін ув’язненими між Росією та Україною.

Про це розповів представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

– Обмін в’язнями між Росією та  Україною знак, який дає надію, – наводить він слова Меркель в Twitter.

Посли країн G7 вітають звільнення 35 українських в’язнів, а також поздоровляють українську владу з досягли результатом.

Читайте: Міцні обійми, сльози і нагороди: як пройшов обмін ув’язненими в Україні

– Посли країн G7 вітають звільнення 35 утримуваних українців та разом з українським народом радіють їхньому поверненню додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам’ятаємо про інших ув’язнених і сподіваємося на їх швидке звільнення, йдеться у зверненні країн Великої сімки.

Також МЗС Франції привітав взаємне звільнення росіян і українців.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовоплонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.

Фото: Офіс Президента

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