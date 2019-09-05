Влада народу. Люди подаватимуть законопроекти до парламенту

Представник Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський, захищав перед депутатами президентську ініціативу: зробити народ, тобто нас з вами, законотворцями. Для цього треба змінити 93 статтю конституції, бо зараз вона надає таке право лише депутатам, Кабміну та керівнику держави.

У Слузі народу кажуть: переймають найкращий світовий досвід.

Схожа система діє у деяких штатах США. Громадяни можуть запропонувати ідею законопроект представнику у Конгресі.

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Право народу на законодавчу ініціативу прописане і в конституціях багатьох європейських країн: Австрії, Іспанії, Італії, Швейцарії, Польщі, Латвії і Литви. Однак, шлях від проекту до закону там теж складний.

Ініціативу президента схвалили 338 депутатів. Проти у повному складі фракції Європейська солідарність та Голос. Все тому, що глава держави пропонує вписати у 93 статтю Конституції ще й фразу, що порядок подання документів регламентує окремий закон. І в раді вже є такий проект.

У Слузі народу так хочуть боротися з депутатським спамом. Однак, замість депутатського спаму, Раду можуть закидати народним.

До слова, ветування закону про Пласт: Зеленський назвав причини.

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