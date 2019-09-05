Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Влада народу. Люди подаватимуть законопроекти до парламенту

Представник Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський, захищав перед депутатами президентську ініціативу: зробити народ, тобто нас з вами, законотворцями. Для цього  треба змінити 93 статтю конституції, бо зараз вона надає таке право лише депутатам, Кабміну та керівнику держави.

У Слузі народу кажуть: переймають найкращий світовий досвід.

Схожа система діє у деяких штатах США. Громадяни можуть запропонувати ідею законопроект представнику у Конгресі.

Читайте: Завдання номер один – розробити абсолютно новий регламент Ради – Стефанчук

Право народу на законодавчу ініціативу прописане і в конституціях багатьох європейських  країн: Австрії, Іспанії, Італії, Швейцарії, Польщі, Латвії і Литви. Однак, шлях від проекту до закону там теж складний.

Ініціативу президента схвалили 338 депутатів. Проти у повному складі фракції Європейська солідарність та Голос. Все тому, що глава держави пропонує вписати у 93 статтю Конституції ще й фразу, що порядок подання документів регламентує окремий закон. І в раді вже є такий проект.

У Слузі народу так хочуть боротися з депутатським спамом.  Однак, замість депутатського спаму, Раду можуть закидати народним.

До слова, ветування закону про Пласт: Зеленський назвав причини.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Говорили про підтримку України – Зеленський зустрівся з сенаторами США
Ветування закону про Пласт: Зеленський назвав причини
Ти бачиш, Богдан: Зеленський пожартував про переїзд з Банкової
Закон про кастрацію педофілів: з чим не згоден Зеленський
Понад 200 справ: Зеленський обіцяє допомогти ВАКС покарати топ-чиновників
В Україні запрацював Антикорупційний суд
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Голови фракцій Київради вимагають перепризначити Кличка головою КМДА

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка