Звільнені політв’язні – режисер Олег Сенцов та кримський активіст Олександр Кольченко – розповіли, чи планують вони повертатися до Криму.

Олег Сенцов на прес-конференції заявив, що планує знімати кіно та жити у Києві.

– Щодо Криму – повертатися туди тільки на танках… Але не потрібно сприймати мої слова буквально. Я буду жити у Києві. Моя донька вже тут, моя мама з сином також приїхали, – сказав він.

За його словами, мама поки залишиться, а син з колишньою дружиною поїдуть до Криму.

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Водночас Олександр Кольченко розповів, що поки не будує жодних планів, бо хоче відпочити та адаптуватися.

– Доки Путін при владі, в Крим повертатись не збираюся, – додав колишній в’язень Кремля.

Нагадаємо, 7 вересня Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися 24 українських військовополонених моряки та ще 11 політв’язнів.