Законопроект про процедуру імпічменту був ухвалений без порушень регламенту.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, як народні депутати ухвалювали закон про процедуру імпічменту і чи були порушення.
– З цим питанням не можна було затягувати. Саме тому ми його ухвалили у межах регламенту і у межах тих повноважень, які нам делегує народ України, – заявив Разумков.
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При цьому раніше у фракціях Європейська солідарність і Голос стверджували, що під час голосування у цілому за законопроект більшість Верховної Ради знехтувала нормами регламенту, які забороняють ухвалювати законопроект за основу і у цілому.
Нагадаємо, що за законопроект про імпічмент президента проголосували 245 нардепів.
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