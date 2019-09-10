Законопроект о процедуре импичмента был принят без нарушений регламента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, как народные депутаты принимали закон о процедуре импичмента и были ли нарушения.

– С этим вопросом нельзя было затягивать. Именно поэтому мы его принимали в пределах регламента и в пределах тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины, – заявил Разумков.

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При этом ранее во фракциях Европейская солидарность и Голос утверждали, что при голосовании в целом за законопроект большинство Верховной Рады пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом.

Напомним, что за принятие законопроект об импичменте президента проголосовали 245 нардепов.