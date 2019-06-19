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Магнат – нова розробка Укроборонпрому, яка може залишити ворога без зв’язку

На полігоні під Харковом випробували нову станцію радіоелектронної боротьби.

Автоматизована машина здатна дезорганізувати радіозв’язок на техніці ворога на відстані десятків кілометрів, а також блокувати роботу всіх сучасних радіостанцій, навіть пристосованих до радіоперешкод.

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Це дасть змогу українському війську відрізати противника від зв’язку з передовим підрозділом, ворог не зможе викликати підмогу, навести артилерію, а українським бійцям допоможе ефективно діяти під час оборони і наступу. Ця станція – частина комплексу Магнат, може працювати окремо.

Випробування пройшли успішно, звітують в Укроборонпромі. Станція повністю вітчизняного виробництва, її виготовили на центральному конструкторському бюро Протон держпідприємства Укроборонпром.

Установка відповідає вимогам НАТО, автоматизовану машину вже взяли на озброєння української армії.

Нагадаємо, Штаб ООС спростував інформацію про вхід ЗСУ в Донецьк.

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