БТРів не буде: чому Харківське КБ Морозова на межі банкрутства

Харківське конструкторське бюро імені Морозова на межі банкрутства. Підприємство переходить на дводенний режим роботи.

Нині в цеху повного циклу виробництва броні для БТРів тихо й порожньо, машини стоять, в підприємства борги по зарплатні, і штраф у понад 100 млн грн перед Міністерством внутрішніх справ і Міноброни.

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Все через те, що ХКБМ не виконало контракт 2016 року на поставку 45 бронемашин Збройним силам України і десятьох для Нацгвардії, які замовили у 2017 році. При тому, що контракти профінансовані щонайменше на 80%.

В ХКБМ кажуть, що підприємство не отримувало кошти напряму, їх перераховували на рахунки підприємств, в яких замовляли комплектуючі. До того ж, за 3 роки, вартість лише тільки одного бронетранспортера зросла на 5 млн грн, тож коштів банально не вистачило.

Через борги і не виконані контракти ХКБМ не може братися за решту замовлень, в тому числі й іноземного виробництва, сумна доля, кажуть, чекає і на завод імені Малишева.

То ж, в ситуацію мають втрутитися міністр оборони та Служба безпеки Україні, кажуть виробники бронетехніки, адже мова йде не про господарську діяльність підприємства, а про фактичне знищення оборонних підприємств країни.

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