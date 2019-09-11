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Факти / Україна

Не бійтеся, не будемо переїжджати сюди: Зеленський представив нового главу МЗС Пристайка

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Не бійтеся, не будемо переїжджати сюди: Зеленський представив нового главу МЗС Пристайка

Володимир Зеленський представив колективу МЗС нового очільника Вадима Пристайка:

– Я радий особисто познайомитися з дипломатичним військом України. Із задоволенням представляю вам Вадима Пристайка, впевнений, що дипломатія вийде ще на більш високий рівень.

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Зеленський розповів, що за чотири місяці спільної роботи були складні рішення, складні розмови.

– Були, так би мовити, дзвінки з дуже складними людьми, і нам потрібно було вирішувати в одну секунду. І я бачив, як це робив Вадим, як він мені дійсно дуже допомагав, – заявив президент.

Під час представлення нового міністра закордонних справ не обійшлося без коронних жартів від президента:

– Трохи заздрю, у вас найкраще місце, найкраща будівля (МЗС України, – Ред.). Не бійтеся, ми не переїжджаємо, ми не хочемо захопити цю будівлю.

Нагадаємо, що Факти ICTV дізналися все, що відомо про Вадим Пристайка.

Джерело: Офіс Президента

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