Долги за отопление 14 столичных поставщиков ставят под угрозу начать вовремя отопительный сезон в некоторых микрорайонах Киева.

Столичные теплопоставщики задолжали перед Нафтогазом, поэтому в некоторых микрорайонах Киева отопительный сезон может начаться с опозданием.

К должникам относятся компании:

Акважитлосервис

Современные муниципальные технологии

Вертон Технолоджи

Элизиум ЖЭО

Энерго Сервис Групп

Эско-Эксперт

Эффективные энергетические системы

Житлокомфорт

Жилье Сервис

Сент София Проперти Менеджмент

Щорса, 32 ЖЕП

предприятие Групповая котельная МВД Украины

ОСМД Победа 131-А

Юрковская 28.

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В Нафтогазе также сообщили, что большинство столичных теплопроизводителей, среди которых крупнейший столичный производитель тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за газ.

Ранее Факты ICTV писали о том, что цену на газ для населения могут снизить.

Источник: Нафтогаз