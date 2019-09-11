Долги за отопление 14 столичных поставщиков ставят под угрозу начать вовремя отопительный сезон в некоторых микрорайонах Киева.
Столичные теплопоставщики задолжали перед Нафтогазом, поэтому в некоторых микрорайонах Киева отопительный сезон может начаться с опозданием.
К должникам относятся компании:
- Акважитлосервис
- Современные муниципальные технологии
- Вертон Технолоджи
- Элизиум ЖЭО
- Энерго Сервис Групп
- Эско-Эксперт
- Эффективные энергетические системы
- Житлокомфорт
- Жилье Сервис
- Сент София Проперти Менеджмент
- Щорса, 32 ЖЕП
- предприятие Групповая котельная МВД Украины
- ОСМД Победа 131-А
- Юрковская 28.
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В Нафтогазе также сообщили, что большинство столичных теплопроизводителей, среди которых крупнейший столичный производитель тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за газ.
Ранее Факты ICTV писали о том, что цену на газ для населения могут снизить.
Источник: Нафтогаз