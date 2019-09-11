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Факты / Украина / Общество

Отопительный сезон в некоторых микрорайонах Киева может сорваться – Нафтогаз

Долги за отопление 14 столичных поставщиков ставят под угрозу начать вовремя отопительный сезон в некоторых микрорайонах Киева.

Отопительный сезон в некоторых микрорайонах Киева может сорваться – Нафтогаз

Столичные теплопоставщики задолжали перед Нафтогазом, поэтому в некоторых микрорайонах Киева отопительный сезон может начаться с опозданием.

К должникам относятся компании:

  • Акважитлосервис
  • Современные муниципальные технологии
  • Вертон Технолоджи
  • Элизиум ЖЭО
  • Энерго Сервис Групп
  • Эско-Эксперт
  • Эффективные энергетические системы
  • Житлокомфорт
  • Жилье Сервис
  • Сент София Проперти Менеджмент
  • Щорса, 32 ЖЕП
  • предприятие Групповая котельная МВД Украины
  • ОСМД Победа 131-А
  • Юрковская 28.

Читайте: Украина закачала достаточно газа на зиму – Гончарук

В Нафтогазе также сообщили, что большинство столичных теплопроизводителей, среди которых крупнейший столичный производитель тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за газ.

Ранее Факты ICTV писали о том, что цену на газ для населения могут снизить.

Источник: Нафтогаз

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