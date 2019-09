Президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки.

Американський лідер запропонував Болтону подати у відставку, що той і зробив уранці у вівторок. Трамп пообіцяв назвати імʼя нового радника наступного тижня.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019