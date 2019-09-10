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Трамп звільнив Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільняє свого радника з національної безпеки Джона Болтона. Причини цього рішення наразі невідомі.

джон болтон

Президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки.

– Я проінформував Джона Болтона минулої ночі, що Білий дім більше не потребує його послуг. Я сильно не погоджуюсь з багатьма його пропозиціями, як і багато хто в Адміністрації, — повідомив Трамп.

Американський лідер запропонував Болтону подати у відставку, що той і зробив уранці у вівторок. Трамп пообіцяв назвати імʼя нового радника наступного тижня.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп міг би долучитись до переговорів у нормандському форматі в разі потреби.

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