PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Калинівці: біля артскладів вибухнули боєприпаси

У Калинівці на Вінниччині загорілася суха трава на технічній території військового складу. В зоні сталися вибухи боєприпасів, які вивезли для утилізації.

Пожар возле военных складов в Калиновке

На території 48-го арсеналу в Калинівці виникло загоряння сухої трави.

У Міноборони повідомили, що задимлення було зафіксовано близько 11.30 на ділянці підриву боєприпасів технічної території складу.

Читайте: Як горіли військові склади в Україні. 6 найбільших пожеж

У цій зоні сталися шість вибухів снарядів, вивезених туди для утилізації.

На місце прибула оперативна група на чолі з першим заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Загроз для населення і постраждалих немає.

Нагадаємо, 26 вересня 2017 року на складах боєприпасів у Калинівці сталася пожежа, яка спричинила серію масштабних вибухів.

Джерело: Калинівська райдержадміністрація

Джерело: Міноборони

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Після вибухів складів у Калинівці людям відновили лише вікна та двері
Після вибухів складів у Калинівці людям відновили лише вікна та двері
Як горіли військові склади в Україні. 6 найбільших пожеж
Як горіли військові склади в Україні. 6 найбільших пожеж
Рік після вибухів у Калинівці: що з постраждалими селами та чи покарані винні
Рік після вибухів у Калинівці: що з постраждалими селами та чи покарані винні
Вибухи в Калинівці: офіцера оштрафували на 2,5 тис. грн
Вибухи в Калинівці: офіцера оштрафували на 2,5 тис. грн
Місяць після вибухів у Калинівці: на дворі -3ºС, а люди без вікон
Місяць після вибухів у Калинівці: на дворі -3ºС, а люди без вікон
Полковник Шидлюх: Захистити хоча б один склад армія зможе хіба через 50 років
Полковник Шидлюх: Захистити хоча б один склад армія зможе хіба через 50 років
У Калинівці тиша. Що встигли відремонтувати та чи є загроза нових вибухів
У Калинівці тиша. Що встигли відремонтувати та чи є загроза нових вибухів
Курбан: Вибухи на складах Калинівки – 10-15% від того, що на нас чекало
Курбан: Вибухи на складах Калинівки – 10-15% від того, що на нас чекало
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка