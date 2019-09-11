У Калинівці на Вінниччині загорілася суха трава на технічній території військового складу. В зоні сталися вибухи боєприпасів, які вивезли для утилізації.

На території 48-го арсеналу в Калинівці виникло загоряння сухої трави.

У Міноборони повідомили, що задимлення було зафіксовано близько 11.30 на ділянці підриву боєприпасів технічної території складу.

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У цій зоні сталися шість вибухів снарядів, вивезених туди для утилізації.

На місце прибула оперативна група на чолі з першим заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Загроз для населення і постраждалих немає.

Нагадаємо, 26 вересня 2017 року на складах боєприпасів у Калинівці сталася пожежа, яка спричинила серію масштабних вибухів.

Джерело: Калинівська райдержадміністрація