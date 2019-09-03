Не голосували за скасування депутатської недоторканності 27 членів фракції Опозиційна платформа – За життя та один позафракційний нардеп.

3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон №7203 про скасування недоторканності народних депутатів України у другому читанні та в цілому.

Голосами “за” документ підтримали 373 народних обранці.

Не голосували за законопроект 27 членів фракції Опозиційна платформа – За життя. Ще 17 членів фракції були відсутні у сесійній залі.

Також не голосував за скасування депутатської недоторканності позафракційний нардеп Андрій Деркач.

Читайте: Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання

Крім того, утрималися троє депутатів від Європейської солідарності.

Не з’явилися на голосування також Юлія Тимошенко (Батьківщина) та Юлія Клименко (Голос).







Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності (СПИСОК) / 2 фотографии

Нагадаємо, 29 серпня законопроект про скасування недоторканності нардепів було ухвалено в першому читанні. За таке рішення проголосували 363 народних депутати.

Законопроектом пропонується вилучити зі ст. 80 Конституції положення про те, що нардепи не можуть бути без згоди парламенту притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також що їм гарантується депутатська недоторканність.

Депутати не нестимуть відповідальність за політичні рішення, за голосування або політичні виступи.

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.