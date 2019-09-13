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Факти / Україна / Політика

Геращенко не відсторонять від засідань Ради

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада не буде розглядати питання відсторонення Ірини Геращенко від участі в пленарних засіданнях.

Геращенко не відсторонять від засідань Ради

Верховна Рада не розглядатиме питання про відсторонення співголови фракції Європейська солідарність Ірини Геращенко від п’яти пленарних засідань.

– Ми розглянули на комітеті і прийняли рішення, але в зал, я думаю, зараз недоречно виносити. У нас багато важливіших справ, — зазначив Арахамія.

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За словами Давида Арахамії, це питання не можна було просто так залишити, оскільки воно викликало обурення серед депутатів Слуги народу.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатів України.

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