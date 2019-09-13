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Факты / Украина / Политика

Геращенко не отстранят от заседаний Рады

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать вопрос отстранения Ирины Геращенко от участия в пленарных заседаниях.

Геращенко не отстранят от заседаний Рады

Верховная Рада не будет рассматривать вопрос отстранения сопредседателя фракции Европейская солидарность Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний.

– Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел, — отметил Арахамия.

Читайте: За “зеленых человечков”: Геращенко могут отстранить от пяти заседаний Рады

По словам Давида Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущение среди депутатов Слуги народа.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада ИХ созыва приняла закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины

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