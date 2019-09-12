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Факти / Надзвичайні події

СБУ викрила банду силовиків, які за гроші шпигували за бізнесменами

Служба безпеки України викрила у Києві діяльність групи, яка незаконно збирала інформацію про громадян та передавала замовникам за грошову винагороду.

СБУ викрила банду силовиків, які за гроші шпигували за бізнесменами

До злочинної групи входили колишні та чинні співробітники Нацполіції, СБУ та кияни, які мали судимості за аналогічні злочини.

З 2015 року вони систематично прослуховували мобільні телефони, стежили за об’єктами, а також зламували їхню електронну пошту та сторінки у соцмережах.

Зловмисники також незаконно втручалися до інформаційних ресурсів правоохоронних органів.

Клієнтів шукали серед представників бізнесу. Вартість їхніх послуг іноді сягала кількох тисяч доларів, у залежності від складності завдання.

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Під час спецоперації СБУ затримала шістьох учасників групи – коли ті передавали замовнику флешку з тижневим звітом трафіку з’єднань його бізнес-конкурента.

Вдома у них знайшли звіти з результатами стеження, програмне забезпечення для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерної техніки, копії баз даних органів державної влади, підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів, набої до автоматичної стрілецької зброї.

Вирішується питання про оголошення підозри за статтями 328 (Розголошення державної таємниці) і 359 (Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) ККУ.

СБУ викрила банду силовиків, які за гроші шпигували за бізнесменами / 3 фотографии

До слова, нещодавно СБУ затримала чоловіка, який передавав розвідувальні дані бойовикам “ЛНР”.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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