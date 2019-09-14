Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді повторно розглянути Виборчий кодекс з урахування його зауважень.

Президент Володимир Зеленський наклав вето на Виборчий кодекс, повернувши його парламенту з 10-ма сторінками своїх пропозицій.

Лідер держави вважає, що деякі положення ухваленого Верховною Радою законопроекту не відповідають Конституції України, мають численні суперечності та неузгодження з іншими законодавчими актами.

Також у кодексі не враховуються останні позитивні зміни до виборчого законодавства, спрямовані на його удосконалення, йдеться у зауваженнях президента.

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Зеленський пропонує Раді відправити Виборчий кодекс на техніко-юридичне доопрацювання та повторно його розглянути.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс, а 27 серпня документ підписав голова Верховної Ради України VIII скликання Андрій Парубій.