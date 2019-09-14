PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Суперечить Конституції: Зеленський ветував Виборчий кодекс

Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді повторно розглянути Виборчий кодекс з урахування його зауважень.

Суперечить Конституції: Зеленський ветував Виборчий кодекс

Президент Володимир Зеленський наклав вето на Виборчий кодекс, повернувши його парламенту з 10-ма сторінками своїх пропозицій.

Лідер держави вважає, що деякі положення ухваленого Верховною Радою законопроекту не відповідають Конституції України, мають численні суперечності та неузгодження з іншими законодавчими актами.

Також у кодексі не враховуються останні позитивні зміни до виборчого законодавства, спрямовані на його удосконалення, йдеться у зауваженнях президента.

Читайте: Новий Виборчий кодекс: відкриті списки і бонус для виборців

Зеленський пропонує Раді відправити Виборчий кодекс на техніко-юридичне доопрацювання та повторно його розглянути.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс, а 27 серпня документ підписав голова Верховної Ради України VIII скликання Андрій Парубій.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Парі продовжується: Зеленський і Філатов проінспектували міст у Дніпрі
Парі продовжується: Зеленський і Філатов проінспектували міст у Дніпрі
Рада ухвалить закон про статус ветерана найближчим часом – Зеленський
Рада ухвалить закон про статус ветерана найближчим часом – Зеленський
Нормандський формат: про що Зеленський говоритиме з Путіним
Нормандський формат: про що Зеленський говоритиме з Путіним
Може бути по-іншому? Зеленський назвав умови виборів на Донбасі
Може бути по-іншому? Зеленський назвав умови виборів на Донбасі
Форма виконання формули Штайнмаєра обговорюється – Пристайко
Форма виконання формули Штайнмаєра обговорюється – Пристайко
Чим загрожують Україні зміни до Податкового кодексу
Чим загрожують Україні зміни до Податкового кодексу
Вибори у Києві можуть відбутися не раніше квітня 2020 – Верещук
Вибори у Києві можуть відбутися не раніше квітня 2020 – Верещук
цвк
Активна підготовка до місцевих виборів. Чому Рада розпустила ЦВК
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка