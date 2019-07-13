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Факти / Україна

Буде як в Австралії – вчені розповіли про клімат у Києві через 30 років

Дослідники вважають, що через 30 років клімат у Києві буде подібний до Канберрі (столиця Австралії).

Київ

Дослідження Вищої технічної школи Цюриха показало, що через 30 років температура у Києві влітку підніметься на 6,5°, що відповідатиме місту Канберра (столиця Австралії).

За допомогою 19 значень, які показують зміни температури, вчені вивчили клімат 520 великих міст світу.

Вони дійшли висновку, що клімат 77% зазначених міст відповідатиме такому, що існує в інших містах світу сьогодні, а в 22% утворяться такі кліматичні умови, яких наразі не існує.

Читайте: Зміна клімату: яких аномалій чекати Україні та світу

Вчені прогнозують, що клімат Дніпра стане схожий на Скоп’є (столиця Македонії), а клімат Харкова – на Бухарест (столиця Румунії).

Для дослідження використовували сценарій порівняно помірної зміни клімату RCP4,5.

До слова, завідувач відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух вважає, що через зміну клімату в Україну прийдуть зливи і смерчі.

Джерело: Plos One

Фото: Dreamstime

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