Дослідники вважають, що через 30 років клімат у Києві буде подібний до Канберрі (столиця Австралії).
Дослідження Вищої технічної школи Цюриха показало, що через 30 років температура у Києві влітку підніметься на 6,5°, що відповідатиме місту Канберра (столиця Австралії).
За допомогою 19 значень, які показують зміни температури, вчені вивчили клімат 520 великих міст світу.
Вони дійшли висновку, що клімат 77% зазначених міст відповідатиме такому, що існує в інших містах світу сьогодні, а в 22% утворяться такі кліматичні умови, яких наразі не існує.
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Вчені прогнозують, що клімат Дніпра стане схожий на Скоп’є (столиця Македонії), а клімат Харкова – на Бухарест (столиця Румунії).
Для дослідження використовували сценарій порівняно помірної зміни клімату RCP4,5.
До слова, завідувач відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух вважає, що через зміну клімату в Україну прийдуть зливи і смерчі.
Джерело: Plos One