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Факти / Україна

Белько пояснив “мінування” мосту Метро: Вживав наркотики, але теракт не планував

Олексія Белька змусила “замінувати” міст Метро у Києві серія життєвих труднощів, вважають правоохоронці.

Алексей Белько

Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, хотів лише привернути увагу людей до своїх проблем.

Про те, що чоловік не висував ніяких політичних вимог і не мав намірів підірвати міст, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

При цьому правоохоронець зазначив, що остаточно це буде встановлено під час слідства і психіатричної експертизи.

Також Крищенко повідомив, що з Белька зняли підозру в тероризмі, йому інкримінують хуліганство і неправдиве повідомлення про замінування.

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Про те, що він не хотів вчинити терористичний акт, сам Белько розповів правоохоронцям:

– Супротив не чинив, вибухівки у моєму авто не було, і бути не могло. Це акція, щоб від мене відчепилися і дали жити нормальним життям.

Я коли заїхав на міст, попросив людей спочатку ввічливо за мною не їхати, потім грубо, пострілом.

Шість днів я не спав, вживав наркотики, щоб нікого не збити. Коли побачив бійців КОРДу, одразу здався. Не збирався нічого підривати.

Нагадаємо, 18 вересня у Києві перекрили міст Метро через погрози Белька підірвати його. Під час спецоперації чоловіка затримали.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що готовий взяти Белька на поруки.

Джерело: УНІАН

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