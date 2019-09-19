США закликають допустити моніторингову місію ОБСЄ на територію анексованого Криму.

Росія повинна дозволити роботу моніторингової місії ОБСЄ на території анексованого Криму.

З таким закликом виступив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор.

США називають “іронічним” запрошення представників ОБСЄ до Криму у той час, коли окупанти порушують права людини на півострові.

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За словами Гілмора, Росія повинна відкрити двері Криму місії ОБСЄ, щоб “увесь світ міг побачити правду про брутальну окупацію”.

Нагадаємо, українська делегація пішла із зали засідань ОБСЄ у Варшаві на знак протесту проти заяв про “російський Крим”.