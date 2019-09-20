Мінер Олексій Белько зізнався, що вживав наркотик під назвою Налбуфін. Що це за препарат – далі у матеріалі.

Олексій Белько, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро і відкривав вогонь у повітря, вживав наркотик Налбуфін.

Це наркотичний препарат, який купірує больові відчуття. Він за своєю синтетичною формою та природою схожий з наркотичним анальгетиком Морфіном. Він не чинить вираженої ейфорійної дії.

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Його вживання викликає фізичну та наркотичну залежність. Через цю дію його призначають у разі крайньої необхідності і лише протягом трьох днів.

Нагадаємо, що 18 вересня міст Метро був перекритий через ризик вибуху. Мінера Олексія Белька затримали протягом чотирьох годин, обійшлося без жертв і руйнувань. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що стрілку загрожує довічне ув’язнення.

Пізніше Аваков повідомив, що готовий взяти Белька на поруки.