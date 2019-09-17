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Пожежа в будинку Гонтаревої: поліція знайшла запалювальну ракету

На місці пожежі будинку екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої в селі Гореничі знайшли запалювальну ракету та інші речові докази.

Пожежа в будинку Гонтаревої

Спікер поліції Київської області Микола Жукович спростував інформацію про те, що на територію домоволодіння Валерії Гонтаревої був кинутий коктейль Молотова.

– Не було такого коктейлю Молотова – ми знайшли запалювальну ракету, світлошумову і звукову, і ще ряд речових доказів, над якими зараз працює слідчо-оперативна група, – уточнив він.

За його словами, експерти після дослідження зразків, скажуть – чи були там легкозаймисті матеріали.

Жукович зазначив, що розглядаються всі можливі версії пожежі, зокрема й можливого короткого замикання.

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Він також сказав, що в огляд камери спостереження потрапила одна людина, тому, швидше за все, було незаконне проникнення.

Нагадаємо, у Київській області спалили будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої, кинувши пляшку із запальною сумішшю через паркан.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Нацполіція

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