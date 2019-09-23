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Факти / Україна

КПВВ Каланчак на адмінкордоні з Кримом закрили для авто

З 23 вересня КПВВ Каланчак не здійснюватиме пропуск автомобілів через будівельні роботи.

КПВВ Каланчак на адмінкордоні з Кримом закрили для авто

З 08.00 23 вересня у контрольних пунктах в’їзду-виїзду Чонгар та Каланчак на адмінкордоні з анексованим Кримом на Херсонщині розпочалися будівельні роботи.

У зв’язку з цим КПВВ Каланчак не здійснюватиме пропуск автомобілів. Транспортні засоби будуть перенаправлятися до КПВВ Чаплинка. Пропуск пішоходів здійснюватиметься у звичайному режимі.

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У КПВВ Чонгар пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися за встановленим порядком, однак можуть виникати незручності у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Нагадаємо, з 1 вересня КПВВ у зоні ООС перейшли на осінній режим роботи.

Джерело: ДПСУ

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