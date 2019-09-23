З 23 вересня КПВВ Каланчак не здійснюватиме пропуск автомобілів через будівельні роботи.

З 08.00 23 вересня у контрольних пунктах в’їзду-виїзду Чонгар та Каланчак на адмінкордоні з анексованим Кримом на Херсонщині розпочалися будівельні роботи.

У зв’язку з цим КПВВ Каланчак не здійснюватиме пропуск автомобілів. Транспортні засоби будуть перенаправлятися до КПВВ Чаплинка. Пропуск пішоходів здійснюватиметься у звичайному режимі.

Читайте: Покажіть брутальну окупацію: США закликали РФ відкрити Крим для ОБСЄ

У КПВВ Чонгар пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися за встановленим порядком, однак можуть виникати незручності у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Нагадаємо, з 1 вересня КПВВ у зоні ООС перейшли на осінній режим роботи.