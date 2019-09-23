Озброєний чоловік погрожував підірвати міст Метро, величезний транспортний вузол. Він стріляв у повітря, розстрілював поліцейський дрон, через який спецпризначенці спостерігали за ним. Силовики блокували проїзд мостом, на нього виїжджали БТРи, а згори – рейками метрополітену до стрілка намагались підібратися спецпризначенці. Все це відбувалося під прицілом снайперів.

18 вересня, міст через Дніпро у Києві. Для столиці це надзвичайно важливий об’єкт – він з’єднує лівий та правий береги. Тут і вдень, і в час пік – колосальна завантаженість. Сотні автівок та постійно курсуючі потяги метро.

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Поліція перекриває рух, до мосту підтягуються спецпризначенці та броньовані машини. На естакаді чергують снайпери, а на під’їздах – вибухотехніки, пожежники та машини швидкої. Міст прикривається також із води поліцейськими катерами. На самій переправі стоять три БТРи. Вони мають йти на таран у разі прориву.

В якийсь момент лунають постріли. Пізніше стане відомо, що Олексій Белько підбив дрон нацполіції.

Після 5 годин чекання на міст висуваються БРТ з українським прапором та вантажівка. Посеред мосту вони зупиняються, з кабріолету виходить Белько із піднятими руками і лягає на асфальт.

Олексій Белько – колишній військовий. На війні з перших днів, пройшов 6 ротацій. Служив снайпером-розвідником у 8-му окремому полку спецпризначення. Пішов боротися за Донбас і за Крим, звідки він родом. Там залишилася дружина, з якою розлучився, і син.

Те, що ще в 18 вересня називатимуть тероризмом, наступного дня вже оголосять безглуздим вчинком, простим хуліганством. Спочатку говорили, що у Белька були політичні вимоги, потім, що вимагав поговорити з дівчиною. Згодом же поліція заявить, що вимог взагалі не було

Колишній же оперативник Валерій Кур вважає, що поліція мала всі підстави ліквідувати зловмисника. У оперативника багато запитань до дій поліцейських. Адже три місяці тому Белько прийшов до райвідділку і добровільно здав кілограм вибухівки та 88 патронів.

Та й саме затримання з такою кількістю технічних засобів та прапорами на БТРах, на думку експертів, було аж надто показним. Також велике питання, чому Белько після п’яти годин раптом вирішив здатися, досі не зрозуміло.

У соцмережах одразу виникла версія, чи не була це спецоперація самих правоохоронців, оскільки їм зараз потрібно підняти рейтинг. Адже є плани забрати нацгвардію з підпорядкування МВС.

Вже у райвідділку поліції Олексій Белько пояснюватиме свій вчинок глухим кутом – з військової служби звільнили, кохана покинула, оточуючі не розуміють. Психологи кажуть у колишнього бійця вочевидь посттравматичний стресовий розлад.

У суді прокурори попросять залишити Белька за гратами. Але чи не вперше в українській історії зловмисника готові взяти на поруки і міністр МВС Арсен Аваков, і командир КОРДу і нардеп Яна Зінкевич. Кажуть, що замість тюрми Белька треба відправити на лікування від наркозалежності.

Громадськість розділилася. Одні вважають, що це дуже дивно, щоб людину, яка погрожувала висадити в повітря міст, так ревно захищають.

Інші ж кажуть, що це особливий випадок. Вину Олексія Белька має розділити держава, яку колись він захищав.

Суд вирішив, що Олексія Белька на поруки відпускати не можна. Оголосили про 2 місяці за гратами або заставу у майже 300 тис. грн. Відчайдушний вчинок колишньому військовому може коштувати до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Луганську підірвали міст, яким мав їхати російський “гумконвой”.