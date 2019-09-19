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У Луганську підірвали міст, яким мав їхати російський “гумконвой”

Поки в Києві погрожували підірвати міст, на території ОРДЛО міст таки підірвали. В окупованому Луганську опівночі 19 вересня пролунав потужний вибух. Бойовики тривалий час приховували від населення те, що сталося насправді.

Невідомі намагалися підірвати один з найбільших мостів міста. Були підірвані три опори мосту, бетонні конструкції частково зруйновані, однак арматура витримала вибух. Що цікаво, саме цим шляхопроводом 19 вересня повинен був пересуватися так званий гуманітарний конвой з Росії.

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В окупованому місті паніка, в першу чергу через брак інформації. Деякі вулиці перекриті, окупанти оголосили про посилення охорони стратегічних об’єктів, а саме шляхопроводів та електростанцій.

Тим часом на передовій зафіксовано удвічі менше атак від 18 вересня, 5 обстрілів зафіксував штаб. Армійці пов’язують це з погіршенням погодних умов.

Однак, як тільки припинились дощі на Донбасі, обстріли відновились. За 19 вересня вже 4 атаки. Майже годину з озброєння бойової машини піхоти та протитанкових гранатометів бойовики гатили по оборонцях Богданівки.

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ затримали в зоні ООС бойовика, який воював проти України з 2014 року.

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