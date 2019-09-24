Російська агресія ускладнює процес інтеграції України в НАТО, але курс на вступ до Альянсу є незмінним, заявили у Кабміні.

Стратегічний курс України в НАТО закріплений у Конституції України і незмінний, але війна на Донбасі ускладнює процес інтеграції в Альянс.

Так прес-служба уряду прокоментувала слова представника Кабміну у Верховній Раді Ірини Верещук про те, що “Україну не чекають у НАТО”, “сьогодні серйозно стоїть питання про включення Грузії у НАТО, а про Україну взагалі питання не стоїть”.

– Ми також розуміємо, що встановлення миру в Україні дуже багато в чому залежить від керівництва Росії, – йдеться у повідомленні Кабміну.

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В уряді також заявили, що Україна стане реальним кандидатом на членство в НАТО, коли просунеться у важливих реформах.

– Саме це мала на увазі Ірина Верещук, коли наводила приклади інших країн щодо процесу їхнього вступу в НАТО, – підкреслила прес-служба Кабміну.

До слова, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор також вважає, що російська агресія заважає Україні стати членом НАТО.