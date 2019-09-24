У Львові відбулася презентація дитячої книги японського математика Масао Моріта Математик, який перетворився на мурашку.

Книгу японського математика Масао Моріта Математик, який перетворився на мурашку презентували на Book Forum 2019 у Львові. Перший твір для дітей відомого вченого та TedEx-спікера з Японії про числа і те, як вони впорядковують Всесвіт, українська аудиторія зустріла схвально.

Презентація відбулася у Львівській обласній бібліотеці для дітей, провели її головна редакторка видавництва Чорні вівці Христя Венгринюк і авторка книги Це всі ми, засновниця букблогу Екземпляри Євгенія Завалій.

– Це видання має зацікавити українську аудиторію, бо воно унікальне. Це не просто книга про математику – це книга про неймовірну красу й впорядкованість нашого Всесвіту, числа та закони природи, любов у кожній миті нашого існування. Це дуже чуттєвий текст для тих, хто хоче зрозуміти і осягнути світ навколо. Книга буде цікава як зовсім маленьким читачам, так і їх батькам, – впевнена Євгенія Завалій.

Жваве обговорення викликали і авангардні ілюстрації відомого японського майстра дизайну Кацудзі Вакісака. Багато запитань від аудиторії стосувалися особистості автора та того, як українському виданню працювалось із японським автором, як виконали переклад та інших питань взаємодії таких різних культур.

Безперечно, зацікавила книга і львівських бібліотекарів, які завітали на захід. Вони відзначають, що літератури із науковою складовою на дитячих поличках все ще не вистачає.

Читайте: Книга японського математика від ЛакіБукс потрапить у 150 українських бібліотек

– Декілька років тому ми побачили гострий дефіцит сучасної науково-популярної літератури для підлітків українською мовою. Ми намагаємося виправити ситуацію. Саме для цього був створений проект ЛакіБукс. А книга, про яку ми сьогодні говоримо – це саме те, що має бути в нашому проекті, – каже ініціатор проекту ЛакіБукс та співзасновник компанії Lucky Labs Рустам Гільфанов.

Книгу Математик, який перетворився на мурашку спільно видали видавництво Чорні вівці та благодійний проект ЛакіБукс. Завдяки проекту книгу вже безкоштовно отримали у 150 бібліотеках Сходу та Півдня України.

Це вже не перше видання проекту у математичному напрямку. Минулого року у ЛакіБукс вийшла книга #Щотакематематика українця Кузька Кузьменка. Її високо оцінили читачі і спеціалісти, однією із нагород видання стала відзнака Всеукраїнського рейтингу Книжка року 2018 у номінації Пізнавальна та розвиваюча книга.

До слова, благодійний видавничий проект ЛакіБукс презентував книгу Однакові чи різні? Геноміка разом з Іванківською центральною районною бібліотекою.