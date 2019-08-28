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Факти / Культура

Книга японського математика від ЛакіБукс потрапить у 150 українських бібліотек

Нове видання благодійного проекту ЛакіБук – Математик, який перетворився на мурашку Масао Моріта – надіслали у 150 бібліотек Сходу та Півдня України для поповнення фондів.

Книга японського математика від ЛакіБукс потрапить у 150 українських бібліотек

Автор книги – відомий японський математик – вперше спробував себе як дитячий автор. Книга розповідає про дивовижні відкриття у царині математики, які вдалось зробити головному герою, поглянувши на світ з позиції звичайної мурашки.

– На початку книжка здавалася винятково казковим виданням для малят. Елементарні слова, коротенькі речення. Я дізналася, що автор – майже мій одноліток, і чомусь очікувала звичайну пригодницьку казку, яку придумав для дітей японський татусь, про складнощі життя серед травички і грибочків.

Коли ж я переклала текст казки і біографію Масао Моріта до кінця, мене неабияк вразило те, що така молода людина змогла настільки глибоко помислити про суть чисел та ще й так цікаво і зрозуміло розповісти про складні філософсько-математичні міркування, – ділиться перекладачка книги Ольга Боднарчук.

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Разом із проектом ЛакіБукс книгу в Україні випустило видавництво Чорні вівці. Ілюстратором став відомий у Японії майстер з розпису тканини та ілюстрації – Кацудзі Вакісака

– Це одна з найцікавіших книг нашого проекту. Ба більше, нам приємно розуміти, що сьогодні українська версія – єдиний переклад книги з японської мови. Ми дуже чекаємо відгуків читачів і сподіваємося, що діти разом із цією книгою не тільки відкриють для себе цікаву математику, а й поринуть у світ науки та доторкнуться до японської культури, – говорить ініціатор проекту ЛакіБукс, співзасновник IT-компанії Lucky Labs Рустам Гільфанов. 

Математик, який перетворився на мурашку – це не перше математичне видання благодійного проекту ЛакіБукс. Серед попередніх шести книжок у бібліотеки вже потрапила #ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА? Кузька Кузякіна. Усі книжки проекту безкоштовно розсилаються у бібліотеки семи східних та південних областей України.

До речі, раніше проект ЛакіБукс презентував книгу про генетику в лісі.

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