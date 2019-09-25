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Як відкритий ринок землі допоможе відновити родючі українські ґрунти

Майже половина території України це родючі чорноземи. Але ми лідери за розораністю сільськогосподарських угідь. Найбільш виснажені землі на Херсонщині, Черкащині, Вінницькій та Миколаївській областях.

Протягом останніх 10 років, 2 млн га української землі вкрила сильна ерозія. І там вирощувати вже неможливо.

Підприємці землю орендують, заробляють на чорноземах гроші і не несуть за неї жодної відповідальності. Гектарами засівають шкідливий ріпак, спалюють стерню і вбивають родючість верхнього шару ґрунту.

Експерти розмірковують, коли скасують мораторій на продаж ситуація зміниться. Вже власники земель будуть вкладати гроші в ґрунти, створювати довгостроковий бізнес.

На Київщині, у Макарівському районі, землі орендують 2 десятки компаній

Вирощують традиційні пшеницю, кукурудзу, соняшник.  Але гектарами засаджують і ріпак, що виснажує землю. Аби ґрунт відпочивав, аграрії повинні дотримуватися сівозмін. Більшість цього, звісно, не роблять. Хоча зобов’язані – за умовами договору оренди, кажуть у місцевій РДА. Стежити за цим мали б власники паю. Та вони раді тому, що мають за свій наділ хоч якісь гроші. Чиновники ж контролювати агробізнес не мають права.

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От і виходить, що власники землі бачать як її виснажують, але вплинути на це не можуть, а фермерам нема сенсу вкладатися у чужі гектари. Ситуація зміниться, коли відкриють ринок землі, певні експерти. Тоді всім стане вигідно відновлювати родючість наших чорноземів. Аграрії будуть відмовлятися від культур, які виснажують ґрунти. А ще  вільний ринок сприятиме розвитку садівництва. У сусідній Польщі зараз активно взялися за яблука, ягоди, горіхи. Бо на відміну від України там фермери впевнені, що зможуть працювати на цій землі багато років.

У міністерстві запевняють – працюють над тим, аби вільний ринок землі захистив і власника паю, і того, хто його оброблятиме. А ще місцеві громади отримають право контролювати, аби угіддя використовували за призначенням і не виснажували.

Експерти і чиновники впевнені, через рік, коли мораторій на продаж скасують, уся земля з молотка не піде. За перший рік пайовики продадуть лише 6-10% територій. За попередніми підрахунками, до держбюджету надійде до 10 млрд грн. За 3-4 роки продадуть до третини землі. Решту і далі будуть орендувати, але за набагато кращою для селянина ціною.

До слова, росіяни не зможуть купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення після відкриття ринку.

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