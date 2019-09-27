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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МВФ завершив дискусію щодо нової програми для України – висновки місії

Місія МВФ перейшла до обговорення нової трирічної угоди щодо розширеного фінансування для України.

МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду завершила дискусію з Києвом щодо нової трирічної угоди про розширене фінансування (EFF) для України і приступила до обговорення.

У МВФ відзначили продуктивність переговорів про фіскальну і грошову кредитну політику в країні, а також про ключові кроки реформ. Глава місії ван Рон Роден також підкреслив важливість незалежності Національного банку і забезпечення фінансової стабільності.

Проте зростання економіки в Україні дуже низьке, щоб помітно скоротити розрив у доходах з сусідами України. ВВП на душу населення (у перерахунку за ПКС) в Україні всього 20% від середнього у ЄС. Це другий найнижчий рівень серед усіх країн Центральної та Східної Європи, констатують у МВФ.

У місії зазначають, що зростання стримують слабке ділове середовище, повсюдна корупція та значні частини економіки, в яких домінують неефективні держпідприємства або олігархи.

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Згідно з висновками МВФ, Україні все ще потрібно провести судову реформу, побороти корупцію, відкрити ринки, особливо в енергетичному і сільськогосподарському секторах, а також знизити роль держави і олігархів в економіці.

– Це також означає проведення обачної грошово-кредитної політики, націленої на подальше скорочення інфляції та накопичення резервів в умовах режиму гнучкого обмінного курсу. Критично важливим є захист фінансової стабільності з одночасним посиленням фінансового посередництва та мінімізацією вартості наслідків ліквідації банків для платників податків, – додав Рон ван Роден.

Нова програма за підтримки МВФ допомогла б досягненню цих цілей, заявили в місії.

Обговорення нової програми продовжиться у найближчі тижні.

Як відомо, Україна веде переговори про можливість відкриття нової програми щодо фінансування України на $5-6 млрд.

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