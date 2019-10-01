PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Чи повернеться Янукович до України і що на нього тут чекає

Чи повернеться Янукович до України і що на нього тут чекає

Нещодавно один з адвокатів Януковича зробив сенсаційну заяву, оскаржуючи в Апеляційному суді Києва вирок колишньому президенту.

– Він наразі перебуває на території РФ тимчасово і захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині, – зазначив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.

Фахівці це розцінили як спробу перевірити реакцію нової влади. Хоча прецеденти повернення чиновників-втікачів вже були. Зокрема, після п’яти років перебування у Росії та Європі, ще в травні до Києва повернувся екс-заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов.

А місяць тому, попри теплий прийом у столичному аеропорту, повернулася й екс-очільниця МОЗ Раїса Богатирьова, яку прокуратура підозрює в розкраданні державних коштів. Хоча вже наступного дня вона вийшла під заставу в 6 млн грн.

Щоправда, Янукович навряд чи відкупиться заставою, бо рішення суду вже є. На початку року Оболонський суд Києва визнав його винним у державній зраді та пособництві Росії у веденні війни. І заочно засудив.

Та адвокати стверджують: вирок ще не набув законної сили. А тому Янукович без проблем може повернутися в Україну хоч завтра.

Читайте: З вертолітного майданчика Януковича зняли арешт – рішення суду

Інтриги додав ще й Європейський суд, скасувавши санкції Євросоюзу проти Януковича за останні два роки. Але фахівці радять не поспішати, бо колишній президент-утікач залишається під дією чинних санкцій ЄС до березня 2020-го року. Та й у Генпрокуратурі йому є що пред’явити.

Та й чи є куди повертатися Януковичу? Квартиру на Оболонській набережній у Києві, де мешкала цивільна дружина Януковича, арештували. Під арештом і його колишня резиденція. Хоча, наприкінці травня, як стверджує комендант Межигір’я Денис Тарахкотелик, її хотіли захопити.

За словами Дениса, за дивним збігом обставин, але одразу після президентських виборів, коли влада переходила з рук в руки, конкурс на керуючого Межигір’ям виграла фірма, пов’язана з колишніми регіоналами.

Натомість, в агенції з розшуку та управління арештованими активами, яка проводила конкурс, свою причетність заперечують. До того ж кажуть, що угоду з новим управителем вже розірвали.

Ну а поки елітна резиденція продовжує залишатися в підвішеному стані. Державі вона не потрібна, а серйозні приватні інвестори не хочуть зв’язуватися зі скандальним об’єктом. Невже так бояться повернення Януковича?

Чи реальне повернення Януковича до України?

Дехто вважає: якщо Янукович і повернеться, то не в Київ, а у Донецьк. І з конкретною метою – приймати участь на виборах в ОРДЛО, для того, щоб там прийти до влади, легалізуватися і таким чином повернутися у велику політику, але на цій місцині.

Щоправда, залежатиме це від Кремля. Якщо Росія таки поверне Україні окуповані території, то на Донбасі може висадитися і взагалі цілий десант з екс-чиновників-втікачів. І теж заради участі в виборах.

Серед перших претендентів на повернення – екс-регіонал Володимир Олійник. Річ у тім, що йому інкримінують фальсифікацію результатів голосування за диктаторські закони. Тобто статтю, що й Олександру Єфремову, якого суд вже відпустив навіть з-під домашнього арешту.

Але з Януковичем все набагато складніше. По його справі є судовий вирок, і чи вдасться його оскаржити – фахівці сумніваються. А тому поки повернення легітимного видається не більш, ніж фантазіями його адвокатів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які санкції з Януковича зняв суд ЄС.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Януковича викликають до Київського апеляційного суду
Януковича викликають до Київського апеляційного суду
З вертолітного майданчика Януковича зняли арешт – рішення суду
З вертолітного майданчика Януковича зняли арешт – рішення суду
Чинні залишаються: які санкції з Януковича зняв суд ЄС
Чинні залишаються: які санкції з Януковича зняв суд ЄС
Віктор Янукович
Санкції ЄС проти Януковича скасовані – Кірасир
Янукович повернеться в Україну – адвокат
Янукович повернеться в Україну – адвокат
В Україну повернулася Раїса Богатирьова – її затримали в аеропорту Київ
В Україну повернулася Раїса Богатирьова – її затримали в аеропорту Київ
Суд ЄС скасував санкції проти Януковича
Суд ЄС скасував санкції проти Януковича
Януковича повісткою викликають до суду на розгляд апеляції
Януковича повісткою викликають до суду на розгляд апеляції
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка