Нещодавно один з адвокатів Януковича зробив сенсаційну заяву, оскаржуючи в Апеляційному суді Києва вирок колишньому президенту.

– Він наразі перебуває на території РФ тимчасово і захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині, – зазначив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.

Фахівці це розцінили як спробу перевірити реакцію нової влади. Хоча прецеденти повернення чиновників-втікачів вже були. Зокрема, після п’яти років перебування у Росії та Європі, ще в травні до Києва повернувся екс-заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов.

А місяць тому, попри теплий прийом у столичному аеропорту, повернулася й екс-очільниця МОЗ Раїса Богатирьова, яку прокуратура підозрює в розкраданні державних коштів. Хоча вже наступного дня вона вийшла під заставу в 6 млн грн.

Щоправда, Янукович навряд чи відкупиться заставою, бо рішення суду вже є. На початку року Оболонський суд Києва визнав його винним у державній зраді та пособництві Росії у веденні війни. І заочно засудив.

Та адвокати стверджують: вирок ще не набув законної сили. А тому Янукович без проблем може повернутися в Україну хоч завтра.

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Інтриги додав ще й Європейський суд, скасувавши санкції Євросоюзу проти Януковича за останні два роки. Але фахівці радять не поспішати, бо колишній президент-утікач залишається під дією чинних санкцій ЄС до березня 2020-го року. Та й у Генпрокуратурі йому є що пред’явити.

Та й чи є куди повертатися Януковичу? Квартиру на Оболонській набережній у Києві, де мешкала цивільна дружина Януковича, арештували. Під арештом і його колишня резиденція. Хоча, наприкінці травня, як стверджує комендант Межигір’я Денис Тарахкотелик, її хотіли захопити.

За словами Дениса, за дивним збігом обставин, але одразу після президентських виборів, коли влада переходила з рук в руки, конкурс на керуючого Межигір’ям виграла фірма, пов’язана з колишніми регіоналами.

Натомість, в агенції з розшуку та управління арештованими активами, яка проводила конкурс, свою причетність заперечують. До того ж кажуть, що угоду з новим управителем вже розірвали.

Ну а поки елітна резиденція продовжує залишатися в підвішеному стані. Державі вона не потрібна, а серйозні приватні інвестори не хочуть зв’язуватися зі скандальним об’єктом. Невже так бояться повернення Януковича?

Чи реальне повернення Януковича до України?

Дехто вважає: якщо Янукович і повернеться, то не в Київ, а у Донецьк. І з конкретною метою – приймати участь на виборах в ОРДЛО, для того, щоб там прийти до влади, легалізуватися і таким чином повернутися у велику політику, але на цій місцині.

Щоправда, залежатиме це від Кремля. Якщо Росія таки поверне Україні окуповані території, то на Донбасі може висадитися і взагалі цілий десант з екс-чиновників-втікачів. І теж заради участі в виборах.

Серед перших претендентів на повернення – екс-регіонал Володимир Олійник. Річ у тім, що йому інкримінують фальсифікацію результатів голосування за диктаторські закони. Тобто статтю, що й Олександру Єфремову, якого суд вже відпустив навіть з-під домашнього арешту.

Але з Януковичем все набагато складніше. По його справі є судовий вирок, і чи вдасться його оскаржити – фахівці сумніваються. А тому поки повернення легітимного видається не більш, ніж фантазіями його адвокатів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які санкції з Януковича зняв суд ЄС.