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Факти / Україна

Україна підписала формулу Штайнмаєра – ЗМІ

У Мінську на засіданні ТКГ українська делегація підписала формулу Штайнмаєра.

Україна підписала формулу Штайнмаєра – ЗМІ

Учасники контактної групи поставили підписи під формулою Штайнмаєра.

Згідно з джерелами Інтерфаксу, ТКГ на зустрічі в Мінську погодила умови розведення сил на двох пілотних ділянках на Донбасі.

ЧитайтеОсобливий статус та вибори на Донбасі: що таке формула Штайнмаєра

Однак обмін полоненими за формулою 200 на 70 не обговорювався.

Раніше у Кремлі заявили, що неприйняття Києвом формули Штайнмаєра “суттєво загальмує процес” урегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: Интерфакс

Фото: Unsplash

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