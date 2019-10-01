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Факти / Україна / Політика

Відмова Києва від формули Штайнмаєра ускладнить врегулювання – Кремль

У Кремлі заявили, що неприйняття Києвом формули Штайнмаєра “суттєво загальмує процес” урегулювання ситуації на Донбасі.

Відмова Києва від формули Штайнмаєра ускладнить врегулювання – Кремль

Кремль погрожує загальмувати процес врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо Київ відмовиться підтримати так звану формулу Штайнмаєра.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не розуміє позиції Києва, “чи українська сторона відходить від попередніх домовленостей або, навпаки, коригує своє підтвердження попередніх своїх зобов`язань”.

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У Кремлі додали, що у разі неприйняття Києвом формули Штайнмаєра, російська сторона продовжить шукати шляхи вирішення конфлікту на Донбасі, що “суттєво загальмує весь процес”.

Як повідомлялося, представник України в ТКГ у Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна дасть згоду на застосування формули Штайнмаєра після виконання Росією безпекових умов.

Зі свого боку РосЗМІ повідомили, що представник РФ у ТКГ Борис Гризлов заявив, що українська сторона на переговорах у Мінську відмовилася підписати формулу Штайнмаєра.

Джерело: УНІАН

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