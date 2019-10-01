У Кремлі заявили, що неприйняття Києвом формули Штайнмаєра “суттєво загальмує процес” урегулювання ситуації на Донбасі.

Кремль погрожує загальмувати процес врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо Київ відмовиться підтримати так звану формулу Штайнмаєра.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не розуміє позиції Києва, “чи українська сторона відходить від попередніх домовленостей або, навпаки, коригує своє підтвердження попередніх своїх зобов`язань”.

Читайте: Пристайко пояснив ключове питання у формулі Штайнмаєра

У Кремлі додали, що у разі неприйняття Києвом формули Штайнмаєра, російська сторона продовжить шукати шляхи вирішення конфлікту на Донбасі, що “суттєво загальмує весь процес”.

Як повідомлялося, представник України в ТКГ у Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна дасть згоду на застосування формули Штайнмаєра після виконання Росією безпекових умов.

Зі свого боку РосЗМІ повідомили, що представник РФ у ТКГ Борис Гризлов заявив, що українська сторона на переговорах у Мінську відмовилася підписати формулу Штайнмаєра.