Український уряд працює над законопроектом, який легалізує гральний бізнес в Україні. Що передбачає документ, де і кому можна буде грати та чи вирішить це проблему нелегальних казино?

Легалізувати гральний бізнес та створити щось на кшталт українського Лас-Вегасу обіцяв ще тоді кандидат у президенти Володимир Зеленський. Він обурювався – чому в Америці є місто, куди люди приїжджають грати, а в Україні немає?

Ставши президентом, Зеленський не забув про обіцянку. Він доручив уряду до 1 грудня розробити законопроект, який дозволить гральний бізнес. І там це зробили. 30 вересня на сайті Кабміну з’явилась інформація, що документ готовий.

І хоч сам законопроект не опублікували, все ж деякі положення окреслили.

До слова, Факти ICTV вже писали про можливу легалізацію грального бізнесу. Ми аналізували, які проблеми можуть виникнути, розповідали, як це працює у світі, та рахували, скільки коштів така ініціатива може принести в бюджет (це декілька мільярдів гривень).

Що передбачає закон?

Кабмін пропонує створити окремий державний орган, який буде займатись контролем за азартними іграми – видавати ліцензії, вести реєстр та встановлювати вимоги до сертифікації обладнання.

До речі, ліцензій буде обмежена кількість, які видаватимуть на спеціальних аукціонах. А розмір плати за неї залежатиме від виду азартної гри, кількості обладнання та розташування закладу.

Казино дозволять розміщувати у п’ятизіркових готелях, а зали ігрових автоматів – у готелях від трьох зірок.

За будь-які порушення передбачатиметься адміністративна, фінансова або кримінальна відповідальність. Її обіцяють зробити жорсткою.

Для того, аби не допускати до ігор неповнолітніх, введуть обов’язкову сертифікацію гравців. А боротьбу з залежністю від азартних ігор покладуть на власників казино – ті муситимуть впроваджувати принцип “відповідальної гри”. Як це працюватиме, поки що не розтлумачили.

Чи підтримують легалізацію українці?

Найцікавіше те, що легалізація грального бізнесу для українців – це не найважливіша проблема. Соціологи виявили, що лише 38% підтримують легальні казино. А 58% категорично проти.

Водночас азартними себе визнають тільки 25% українців. А 84% громадян не грали в азартні ігри більше п’яти років.

Чому треба дозволити гральний бізнес?

Журналіст Фактів ICTV Володимир Михайлов поспілкувався з експертами, щоб дізнатись, як виводитимуть казино із тіні. Радник президента Олег Устенко, який брав участь у дискусіях під час розробки законопроекту, називає низку причин, через які легалізовують казино.

По-перше, гральний бізнес все одно існує в тіні, але так він не приносить кошти в бюджет. По-друге, якщо він існує в тіні, він породжує корупцію, зокрема серед тих, хто цей бізнес покриває.

І по-третє, є гуманітарний аспект – азартні ігри викликають залежність, і держава мусить з цим боротись.

Він прогнозує, легалізація може приносити більше мільярда гривень в бюджет щорічно.

– Початковий розрахунок, що близько 1 млрд грн приноситиме цей бізнес. Але при цьому є можливість отримувати додаткові надходження від туристів, які приїжджають в країну.

Для ігор – лише окремі зони

Устенко пояснює – гральний бізнес хотіли об’єднати з розвитком територій. А оскільки світовий досвід показує, що казино розвиваються зазвичай на курортних територіях, вирішили задіяти Одесу.

До того ж звернули увагу і на міста-мільйонники – Київ та Харків. А для того, щоб залучати іноземців, треба було обрати ще й західний кордон – Львів. В усіх цих містах є п’ятизіркові готелі, тому проблем з розміщенням не буде.

Податки та ліцензії

Поки що не відомо, скільки коштуватиме ліцензія або які податки сплачуватимуть власники казино. Втім, Олег Устенко розповідає – у світі податки на такі форми бізнесу можуть сягати 90% від доходів.

– Рівень оподаткування в подібному бізнесі відрізняється від рівня оподаткування в усіх інших бізнесах. На перший погляд, це високо рентабельний ринок, але якщо діяти в легальній площині, то рівень податку змусить власника знизити доходи. З іншого боку, можна заробляти за рахунок номерів у готелях.

Хоча Олена Мочалова, активістка ГО За легалізацію грального бізнесу, навпаки вважає, що високі податки та дорогі ліцензії відлякуватимуть власників казино і змушуватимуть їх залишатись в тіні.

– За попередніми даними, ліцензія буде коштувати до €2,3 млн, плюс автомати, рулетки, столи – це дуже велика кількість грошей. Буде вигідно поставити де-небудь в підвалі ігрові автомати і запускати клієнтів без оподаткування.

Чи зникнуть нелегальні гральні заклади?

Та навіть попри це, експерт вважає – боротись з нелегальними казино, гральними автоматами та букмекерськими контрами можна. Так, існує ризик, що вони залишаться в тіні, але для того, щоб цього не допустити, потрібні чіткі рамки.

По-перше, це доступні ліценції, які робитимуть цей бізнес рентабельним. По-друге, жорстокіші покарання за незаконну роботу.

– Чи буде це позбавлення волі або адміністративна відповідальність, яка знизить вартість за “дах”? Дуже добре, якщо б посилили покарання.

Більшість гральних залів зараз замасковані під лото, що дозволяє їм працювати напівлегально. Тому наступний виклик для держави – розділити всі сегменти ринку.

– Не буде більше таких залів на кшталт лотерей, терміналів, де продаються моментальні лотерейні квитки з візуалізацією під слоти ігрових автоматів. Це вже передбачено законом, цього не повинно бути.

Втім, вона попереджає – гравці цього ринку будуть чинити спротив.

– Це надприбуток, дуже великі гроші, мінімум податків і максимум свободи. Вони будуть намагатися робити для себе максимально вигідно і цікаво.

Більше дивіться у відеоінтерв’ю:

Лілія Ященко