Спеціальний представник голови ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік заявив, що не висловлюватиме свою позицію щодо Криму.

На міжнародній конференції Salzburg Europe Summit під час сесії Україна – шанси на мирне врегулювання спеціального представника голови ОБСЄ у ТКГ Мартіна Сайдіка попросили сказати, чи не була помилкою анексія Криму Росією у результаті “референдуму”.

Проте він заявив, що не висловлюватиме свою позицію, оскільки його сферою відповідальності є Донбас.

– Тому я маю бути обережним, щоб висловлюватися на тему Криму. Коли я вийду на пенсію, буду, так би мовити, вільною людиною, тоді я зможу вже коментувати і її, – сказав Сайдік.

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Однак потім представник голови ОБСЄ розповів про передісторію анексії Криму, що сильно здивувало посла України в Австрії Олександра Щербу.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно розробити стратегію з деокупації Криму і Донбасу.