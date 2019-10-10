Володимир Зеленський заявив, що головним акцентом розмови з Дональдом Трампом було налагодження взаємин.

Володимир Зеленський під час прес-конференції прокоментував розмову з Дональдом Трампом.

– Дзвінок ніяк не міг впливати на наші відносини з США. У нас було кілька дзвінків з США. Тому цей дзвінок впливав тільки на одне – нам потрібно домогтися зустрічі, нам потрібно обов’язково зустрітися з президентом. Я хочу показати нашу команду, я хочу його затягнути в Україну, – заявив Зеленський.

Також Зеленський сказав, що головним акцентом розмови було налагодження взаємин.

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– Я хотів, щоб у нас була велика підтримка США, я хотів, щоб ми зустрілися. Не було у нас ніяких розмов про Burisma, про зброю – не було. Ми просто хотіли, щоб у нас були нормальні взаємини.

Зеленський зазначив, що, перш за все, хотів довести Трампу, що Україна – не країна корупціонерів і нова влада має намір боротися з цією проблемою.

Зеленський прокоментував розмову з Трампом

До слова, Факти ICTV стежать за прес-конференцією Зеленського онлайн.