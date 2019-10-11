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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Підготовка до зими: на складах ТЕС ДТЕК уже мільйон тонн вугілля

На складах ТЕС ДТЕК накопичили 1 млн тонн вугілля. Паливо стане надійною опорою енергосистеми України в осінньо-зимовий період.

Підготовка до зими: на складах ТЕС ДТЕК уже мільйон тонн вугілля

ДТЕК продовжує готуватися до опалювального сезону. На 11 жовтня на складах теплоелектростанцій компанії накопичили 1 млн тонн вугілля. Це в два рази більше, ніж було на початку осені.

– Запорука стабільної роботи енергосистеми України – достатня кількість палива на складах теплової генерації. Зараз у нас в запасі 844 тис. тонн газового вугілля і 155 тис. тонн антрациту. Цього палива вистачить, як мінімум, на півтора місяця опалювального періоду. Ми продовжуємо нарощувати запаси на складах, щоб взимку Україна була зі світлом і теплом, – розповів Дмитро Сахарук – генеральний директор ДТЕК Енерго.

Від початку року шахтарі ДТЕК видобули 17 млн тонн вугілля. Також компанія законтрактувала 388 тис. тонн вугілля з Південної Америки. Вся інформація про внесок ДТЕК в підготовку енергосистеми України до осінньо-зимового періоду – на сайті https://ozp.dtek.com/.

Читайте: У 2018 році шахти ДТЕК Добропіллявугілля наростили видобуток на 1,3 млн тонн

Довідка

ДТЕК – найбільший приватний інвестор в енергетику України. Компанія розвиває бізнес з видобутку природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядки електромобілів. Напрям Innovation DTEK здійснює проекти в сфері технологічної та цифрової трансформації енергетики, а також керує інноваційною освітньою бізнес-платформою Academy DTEK.

ДТЕК Енерго забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність в генерації електроенергії – 13,5 ГВт. У вуглевидобутку створений повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, сервісне обслуговування шахтного устаткування.

У 2018 році капітальні інвестиції ДТЕК склали 20 млрд грн, податкові відрахування – 26 млрд грн. У ДТЕК працюють 70 тис. співробітників. 100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

Нагадаємо, найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України ДТЕК доправила в Україну 80 тис. тонн вугілля з Колумбії.

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