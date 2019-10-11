Українські страви – ресторан української кухні в поєднанні з національними традиціями. Чим заклад відрізняється від інших та як зустрічають гостей – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Заклад не тільки користується неабиякою популярністю серед своїх, адже працює понад 20 років, але й залучає та дивує нових клієнтів.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила з ревізією до ресторану Українські страви, який розташований в житловому районі за адресою проспект Відрадний, 22.

Розташування закладу найбільш зручне для тих, у кого є автівка або хто живе поруч. Доїхати з центру Києва можна на 433 автобусі.

У ресторані радо зустрічають гостей, а усміхнена Солоха на вході пропонує випити чарочку наливки або горілки. Тут відразу пропонують залишити верхній одяг у гардеробній.

Персонал радо підкаже, де є вільні місця, та проведе до столика, які сервіровані заздалегідь.

Мене обслуговувала офіціантка Марина, уважна та доброзичлива, хоча працює нещодавно. Вона не квапила з вибором, але залюбки допомагала з ним визначитися та відповідала на будь-яке запитання щодо меню.















Ресторан Українські страви: надзвичайна гостинність та казкова атмосфера – Ситий в7 / 4 фотографии

Персонал одягнений в український одяг, виглядає неперевершено. Коли я прийшла, грав вокально-інструментальний ансамбль, хоча була середа, тож мені вдалося послухати декілька пісень.

У закладі три зали – основний та банкетні, літом працює тераса. Інтер’єр ресторану оформлений в стилі української хати.



































Ресторан Українські страви: надзвичайна гостинність та казкова атмосфера – Ситий в7 / 9 фотографий

Очі розбігаються від усього, що є в закладі та біля нього – це різноманітні національні атрибути, рушники, квіти, картини, обереги, музичні інструменти, ікони, сушки та безліч іншого декору. Все по-багатому, але відчуття жадібності не виникає, а кожну деталь хочеться розглянути.







































Ресторан Українські страви: надзвичайна гостинність та казкова атмосфера – Ситий в7 / 10 фотографий

Атмосфера казкова, завдяки інтер’єру мені ніби вдалося переміститися в часі та побувала в гостях у справжній українській хаті.

Незважаючи на те, що я відвідала заклад у будень, людей у закладі було достатньо. Сподобалося те, що тут просторо, є місце, де можна розгулятися та потанцювати, хоча музика грала не завжди.



















Ресторан Українські страви: надзвичайна гостинність та казкова атмосфера – Ситий в7 / 5 фотографий

В ресторані також є дитяча кімната та меню.

В Українських стравах дуже різноманітне меню, тому складно визначитися з вибором. Тут пропонують сніданки, які діють цілий день, холодні закуски, салати, гарячі закуски, вареники, перші та другі страви, гарніри, хліб та пиріжки, десерти та торти.

На барі є напої на будь-який смак – різноманітна винна карта, шампанське, класичний алкоголь, коктейлі, охолоджені напої та фреші.

Я замовила собі лисички, смажені з картоплею, вареники з капустою та вино.

Лисички, смажені з картоплею – нічого незвичайного, до страви також входила смажена та ріпчаста цибуля. Очікувала, що буде смачніше, картопля виявилася деінде надто підсмаженою та було забагато олії. Сподобалася подача на дерев’яній тарілці, також звернула увагу й на те, що вона нова, адже такий посуд потрібно часто міняти.







Ресторан Українські страви: надзвичайна гостинність та казкова атмосфера – Ситий в7 / 2 фотографии

Вареники з капустою принесли зі сметаною та шкварками, друге мене засмутило, тому що про це ніхто не попередив, а у меню вказано не було. Капуста у варениках занадто кисла, але загалом непогано.







Ресторан Українські страви: надзвичайна гостинність та казкова атмосфера – Ситий в7 / 2 фотографии

Запила своє замовлення я українським вином Монте Руж (Коктебель) – напівсолодке, червоне.

Спершу ціни можуть здатися високими, але і ресторан не для нижчого сегменту, а тут ще й такий антураж та українська гостинність можуть підлити масла в огонь, але лякатися не потрібно. Ціни такі ж різноманітні, на будь-який гаманець, як і меню. За своє замовлення я заплатила 216 грн.

Наприклад, балик з осетрини – 238 грн, м’ясо індички, запечене з яблуками – 148 грн, чорна ікра – 698 грн, домашня ковбаса – 99-182 грн, салат з ікри летючої риби – 408 грн, олів’є – 125 грн, теплий салат з м’ясом та шпинатом – 299 грн, картопляні зрази з капустою – 89 грн, деруни зі сметаною – 82 грн, вареники – 49-161 грн, млинці – 89-726 грн, український борщ у домашньому хлібі – 124 грн, банош по-гуцульськи – 115 грн, капусняк – 86 грн, м’ясна тарілка-гриль – 670 грн, стейк з сома – 195 грн.

Вина від 150 грн до 1 200 грн за пляшку, горілка – 22-45 грн за 50 грам, коньяк – 70-1 430 грн за 100 грам, коктейлі – 50-158 грн, чай – 60-65 грн, фреш – 36-250 грн.

Хочете відчути українську гостинність? Тоді прямуйте до ресторану Українські страви. Сюди можна прийти з сім’єю, зустрітися з друзями або відзначити важливу дату.

Цей заклад давно відомий тим, що сюди запрошують іноземних гостей, щоб показати, яка гостинна, привітна та колоритна наша Україна та наскільки різноманітна її кухня. За себе можу сказати, що я повернуся до цього ресторану, аби спробувати щось інше та роздивитися інтер’єр уважніше.

Та за традицією, на коня – пропонує випити Солоха. Гостей не тільки привітно зустрічають, але й проводжають з найкращими побажаннями.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва