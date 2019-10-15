Революційний метод лікування безпліддя дарує тисячам жінок вкрадений природою шанс мати дитя. Вікна СТБ розпочинають спецпроект про сурогатне материнство.

У 14 років Олесі сказали, що вона ніколи не зможе виносити дитину, а в дорослому віці подружній парі поставили діагноз безпліддя.

– У 14 років мені сказали, що я не зможу народити дітей. Аутоімунні захворювання – це річ, яка не контролюється, починалися внутрішні кровотечі і все. Вагітність – це для мене високий ризик: смерть або мами, або дитини на будь-якому терміні вагітності, – розповідає Олеся.

Про те, що імунітет її вбиває, Олеся не зізнавалася ані чоловіку, ані навіть собі. До останнього вірила, що вона – виняток з правила і таки зможе народити.

Вона робила дві спроби завагітніти, але кров не згортається і, щоб зупинити кровотечу, потрібно вживати препарати, які не сумісні з вагітністю.

Кілька лікарів підтверджують – іншого варіанту, окрім як сурогатне материнство, в неї немає. Вона погодилась.

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Федір Дахно – це перший в Україні та третій в Радянському Союзі вчений, що успішно застосовує допоміжний метод сурогатного материнства

– Однак упереджене ставлення до репродуктивної медицини лишається дотепер, – зазначає лікар.

Фахівець каже, що суспільство досі не знає, що існують такі методики лікування.

– Ця необізнаність відображається як на пацієнтах, так і на лікарях, вони просто не знають, що це і як воно відбувається, а в ЗМІ якщо і висвітлюється ця інформація, то як правило, в негативному руслі, – пояснює лікар.

Вдатися до народження дитини від сурогатної матері наважуються одиниці, розповісти про це – майже ніхто. Олеся та Костя здолали цей шлях і наважилися. Всупереч осуду, упередженням та страхам.

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