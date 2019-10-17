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Факти / Україна

Гладковський оголосив голодування

Олег Гладковський вирішив голодуванням протестувати проти свого затримання співробітниками НАБУ.

Гладковський оголосив голодування

Олег Гладковський оголосив голодування через своє затримання співробітниками НАБУ.

Колишній перший заступник секретаря РНБО називає незаконними дії правоохоронців, бо йому нібито не було встановлено жодних обмежень на виїзд за кордон.

– Повісток із викликами на допит чи проведення слідчих дій не надсилалось. Я весь час співпрацював із детективами НАБУ надаючи свідчення та необхідні пояснення, – йдеться у заяві Гладковського, яку опублікувала прес-служба корпорації Богдан, в якій він є президентом.

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Гладковський також додав, що за останні півроку він багато разів залишав Україну у справах бізнесу та завжди повертався.

Як повідомлялося, співробітники НАБУ затримали Гладковського в аеропорту Бориспіль 17 жовтня.

Джерело: Прес-служба корпорації Богдан

Фото: Олександр Дубинський

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